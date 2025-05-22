Baba ve oğlunun yanan kamyonette cesetlerinin bulunması: Gözaltı sayısı 7'ye çıktı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 19 Mayıs'ta yanmış bir kamyonette cesetleri bulunan baba ve 14 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 7'ye çıktı.
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki yanmış kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.
Kırsal Köprübaşı Mahallesi'ndeki olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 7'ye çıktı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Sur ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta yanmış kamyonette baba Remzi B. ve oğlu Muhammet B'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 20 Mayıs'ta 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.