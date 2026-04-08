Babacan'dan Merkez Bankası iddiası: Son 40 günde 49 milyar dolar rezerv satıldı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu.

Babacan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başladığından beri Türkiye'de Merkez Bankası'nın 49 milyar dolar rezerv sattığını söyledi.

Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklama yapmadığını hatırlatan Babacan, "Savaşta değiliz ama Merkez Bankası son 40 günde 49 milyar dolar rezerv sattı. Bu hesabın içerisinde altının değerinin düşmesinden kaynaklı rezerv kaybı yok. Sadece net satış 49 milyar dolar. Peki Merkez Bankası'ndan bir açıklama duydunuz mu? Yok" ifadelerini kullandı.