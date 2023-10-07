Babacan: Tarafları itidale ve gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistinli grupların saldırısıyla başlayan çatışmalara ilişkin 'itidal' çağrısı yaptı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistinli grupların İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu hakkında paylaşım yaptı.

"Filistin halkının haklı davasına gölge düşürenler de İsrail devleti de uluslararası hukukun ve insanlığın temel değerlerinin gerekliliklerini yerine getirmeli" diyen Babacan, itidal çağrısında bulundu.

Babacan'ın paylaşımı şöyle: