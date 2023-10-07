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Babacan: Tarafları itidale ve gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistinli grupların saldırısıyla başlayan çatışmalara ilişkin 'itidal' çağrısı yaptı.

Güncel
  • 07.10.2023 16:59
  • Giriş: 07.10.2023 16:59
  • Güncelleme: 07.10.2023 17:04
Kaynak: Haber Merkezi
Babacan: Tarafları itidale ve gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyorum

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistinli grupların İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu hakkında paylaşım yaptı.

"Filistin halkının haklı davasına gölge düşürenler de İsrail devleti de uluslararası hukukun ve insanlığın temel değerlerinin gerekliliklerini yerine getirmeli" diyen Babacan, itidal çağrısında bulundu.

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

Davutoğlu: Filistinli kardeşlerimizin haklı direnişini dün olduğu gibi bugün de destekliyorum
Karamollaoğlu: Filistin halkının her daim yanındayız
Kılıçdaroğlu: Filistin halkının yanındayız, savaş olmasını asla istemeyiz
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