Babacan’dan Erdoğan’a ‘kenara çekil’ çağrısı

Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan’a, "Kenara çekil, insanların önünü aç" çağrısı yaptı. Babacan, AKP’de Erdoğan dışında Cumhurbaşkanlığı yapabilecek 4-5 isim bile olmadığını öne sürerken, isimleri Erdoğan sonrası için geçen Hakan Fidan ve Bilal Erdoğan ile ilgili de yorum yaptı.

Halk TV’de Kürşad Oğuz, İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci’nin sorularını yanıtlayan Babacan, şunları söyledi : “Ülkenin bütün yetkisini elinde toplayan bir insanın bir süre sonra yani hukuku kenara bırakacağı, kendi şahsi eğilimleriyle ülkeyi yönetmeye başlayacağı, hukuku dinlemeye başlayacağı o kadar bariz ki. Buraya geleceği işin o kadar belliydi ki. Onun için diyoruz ki artık Sayın Erdoğan tekrar adaylık peşinde falan koşmamalı.