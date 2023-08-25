Babadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü hayatını kaybetti

Denizli’de Babadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Topkara, geçirdiği rahatsızlık sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



24 Mart 2022 tarihinde Denizli’nin Babadağ ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Nihat Topkara, pankreas hastalığı nedeniyle bugün fenalaşarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan bütün müdahalelere rağmen Topkara hayatını kaybetti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Topkara’nın cenazesi yarın öğlen Bağbaşı Merkez Camisinde kaldırılacağı ve Bağbaşı Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.



Öte yandan Topkara pankreas rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz sene görevine ara vermiş ve 6 ay öncesinde de tekrar başlamıştı.