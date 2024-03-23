Babaeski’de yaralı halde bulunan leylek tedavi edildi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.



Babaeski ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan leylek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına teslim edildi. Babaeski Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanadından yaralı leyleği tedavi altına aldı.

Yaralı leyleğe ilk müdahaleyi yapan veteriner hekimler, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına bırakılması için leyleği Kırklareli Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim edecekleri öğrenildi.