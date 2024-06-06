Babalar işsiz, çocuklar yoksul

Krizin çocuklar üzerindeki etkisi bir kez daha ortaya konuldu. Babası işsiz çocuk sayısı 2 milyona yaklaşırken çalışanı olmayan ailelerde yaşayan çocukların sayısı toplam çocuk nüfusunun yüzde 14,4’ü olarak gerçekleşti.

Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısının resmi verilere göre 163 bin 995’e ulaşırken yoksulluğun çocuklar üzerindeki çarpıcı etkisi bu kez bir başka veri ile gözler önüne serildi. Türkiye’de, “Reisi işsiz olan” ailelerde yaşayan çocuk sayısının 2024 itibarıyla 2 milyona dayandığı öğrenildi. Babası işsiz olan çocukların sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de de dikkati çekti. Temmuz 2018’de uygulanmaya başlanan ve “Türkiye’yi uçuşa geçireceği” iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yurttaşın ekonomik felaketi oldu. Eğitimden sağlığa, adaletten toplumsal yaşamın tümüne kadar hemen her alanda Türkiye, adeta dibi gördü.

İŞSİZ BABALAR

İktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, en çok çocukları etkiledi. 2023 yılının sonunda 163 bin 995 olan ailesinin yanında bakılamayan ve ailesinden koparılma riski bulunan çocuk sayısının 2024 yılının sonunda 190 bine, 2025 yılının sonunda ise 200 bine ulaşacağı tahmin edildi. Aile reisi işsiz olan ailelerde yaşayan çocuk sayısı verisi ise yoksulluğun ulaştığı boyuta ayna tuttu. 2018 yılında 1 milyon 428 bin olan babası işsiz çocuk sayısı, 2023 yılının sonunda 1 milyon 850 bine ulaştı.

‘Reisi işsiz’ ailelerde yaşayan çocukların sayısı şöyle:

2018: 1 milyon 428 bin

2019: 1 milyon 476 bin

2020: 1 milyon 423 bin

2021: 1 milyon 435 bin

2022: 2 milyon 21 bin (pandemi etkisi)

2023: 1 milyon 850 bin

Çalışanı olmayan ailelerde yaşayan çocuk nüfusunun toplam çocuk nüfusa oranında da yıllar itibarıyla artış yaşandı. 2018 yılında yüzde 9,7 olan çalışanı olmayan ailelerde yaşayan çocuk nüfusunun toplam çocuk nüfusuna oranı, 2020’de yüzde 9,4, 2022’de yüzde 12, 2023’te ise yüzde 14,4 olarak hesaplandı.