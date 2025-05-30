“Babam başsavcıydı” dedi, 402 haber ve paylaşımı erişime engelletti!

HABER MERKEZİ

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ile eşi Ece Uysal, haklarındaki 402 haber ile sosyal medya paylaşımı hakkında erişim engeli kararı aldırdı.

Uysal çifti, Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Çiftin dilekçesinde, Ece Uysal'ın plakasının haberde gözüküyor olmasının güvenliği için büyük tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Ece Uysal’ın eşi sebebiyle kamuoyunda göz önünde olduğu, babasının geçmişte Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı yaptığı belirtilen dilekçede, plakasının ve diğer bilgilerinin internette olması sebebiyle terör örgütlerinin hedefi haline gelebileceği iddia edildi.

Uysal çifti, bu nedenlerle haber ve paylaşımların erişime engellenmesini istedi.

Mahkeme talebi kabul ederek 402 haber ile sosyal medya paylaşımı için erişim engeli kararı verdi.