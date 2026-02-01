‘Babamın Sesine Uyandım’ ile modernleşmenin izleri

Kültür Sanat Servisi

Ferdi Çetin’in yazdığı, Görkem Şarkan’ın yönettiği tiyatro oyunu 'Babamın Sesine Uyandım' 16 Şubat'ta İstanbul Kadıköy'deki Moda Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Nişantaşı’nda, yerin altına sıkışmış bir stüdyo dairede geçen oyun; akademiyi, hayallerini ve devrim ideallerini geride bırakmış bir sanatçı ile yaşlanan, hafızası giderek silinen bir baba arasındaki ilişkiyi merkeze alıyor.

Evlilik, iş ve gündelik hayatın baskısı altında şekillenen bu ilişki, Türkiye’nin modernleşme sürecinin bireysel hayatlardaki izlerini görünür kılıyor. Oyun, kişisel olan ile toplumsal olanın kesiştiği noktada çok katmanlı bir anlatı kurarken, izleyiciye hazır cevaplar sunmak yerine sorular etrafında düşünmeye davet eden bir tiyatro dili öneriyor. Oyunun dramaturjisini Noyan Ayturan üstlenirken oyuncu kadrosunda Onur Dikmen, Neslihan Arslan, Doğa Kahvecioğlu ve Murat Karasu yer alıyor.



