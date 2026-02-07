Babası depremde 152 kişinin ölümüne neden olan AKP'li deprem anmasında!

Deprem felaketinde Maraş’taki Palmiye Sitesi 152 kişiye mezar oldu. 152 kişinin ölümünden sorumlu tutularak 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası müteahhit Hacı Mehmet Ersoy bir yıldır firari.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hacı Mehmet Ersoy ‘‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’’ suçundan yargılandı. 26 Aralık 2024’te tutuklanan Ersoy, 17 Ocak 2025’te tüm itirazlara rağmen cezaevinden tahliye edildi.

GÖZ GÖRE GÖRE KAÇTI

Tahliyenin gerekçesi ise “sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği” diye açıklandı. Palmiye Sitesi’nde hayatını kaybedenler ile yaralananlar, mahkemeye peş peşe dilekçe vererek karara itiraz etti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak’ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy’u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararına rağmen Ersoy, kayıplara karıştı. Mahkeme Haziran ayında tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu'na 21 yıl 9 ay, firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'a ise 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

ERSOY’U KİM KORUYOR?

Depremzedeler, Ersoy’un bir yıldır yakalanmamasına, “Hacı Mehmet Ersoy neden bir yıldır yakalanamıyor? Kim ya da kimler tarafından korunuyor?” söyleriyle isyan ederken Ersoy’un AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı olan oğlu Eray Ersoy, deprem anmasına katılıp depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

DEPREM MEZARLIĞINA GİTTİ

AKP Elbistan İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kırıkkale Milletvekilimiz Mustafa Kaplan, İl Başkan Yardımcımız ve İlçe Koordinatörümüz Eray Ersoy, İlçe Başkanımız Fatih Arslan, Afşin İlçe Başkanımız Burhan Karabulut, Kadın Kolları Başkanımız Sevgi Türk ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, 6 Şubat depremleri dolayısıyla Elbistan Asri Mezarlığı’nda deprem şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Aziz şehitlerimizi dualarla yâd ederek, yakınlarına bir kez daha sabır ve başsağlığı diledik. Rabbim mekânlarını cennet eylesin” denildi.

AKP Elbistan İlçe Başkanlığı’ndan yapılan bir başka açıklamada ise AKP İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un depremde yakınlarını kaybedenlerin evlerini ziyaret ettiği belirtildi.