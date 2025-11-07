Babası Erdoğan'ın hocası, kardeşi eski YÖK Başkanı, oğlu AKP'de: Alo Fatih kimdir?

Sabah saatlerinde Türkiye yine bir operasyona uyandı. TFF Başkanı’nın açıkladığı bahis skandalının pek çok hakemle birlikte Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşaspor’un eski başkanı Fatih Saraç da gözaltına alındı.

Özellikle Saraç’ın gözaltına alınması dikkat çekti. Çünkü Saraç’ın hem kendisinin hem de yakınlarının iktidarla çok yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Bir dönem Milli Gazete’de yazılar yazan kısa süreliğine Yeni Şafak gazetesine hissedar olan Fatih Saraç ‘İslami girişimci’ olarak Arap işadamlarıyla kurduğu ortaklıklarla da tanınıyor.

Kamuoyu onu 17-25 Aralık sürecinde Habertürk televizyonunda çıkan haberler nedeniyle ses kayıtlarında dönemin başbakanı olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hesap verirken “Alo Fatih” olarak tanıdı. Ancak Saraç’ın geçmişi bundan ibaret değil.

BİM VE A101’İN KURUCUSU

Saraç’ın dikkat çeken işlerinin başında BİM ve A101 geliyor. 1995 yılında faaliyetlerine başlayan BİM’in kurucuları arasında Fatih Saraç da bulunuyordu. Daha sonra AKP kurucuları arasında yer alacak olan ve Erdoğan’ın da danışmanlığını yapan Cüneyd Zapsu da BİM’in kuruluşunda yer almıştı. AKP iktidarında bir dönem Tarım ve Orman Bakanlığı yapan Bekir Pakdemirli’nin babası Ekrem Pakdemirli de bu ortaklığın içindeydi. Ortaklar hisselerini 2006 yılında devretti.

Sadece iki yıl sonra Cüneyd Zapsu’nun abisi Aziz Zapsu’yle Fatih Saraç bu sefer A101’i kurdular. 2010 yılında bu şirketteki hisselerini de sattılar.

YASİN EL-KADI’YLA İLİŞKİSİ

Bir dönem Suudi kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen ve ABD’nin kara listeye aldığı isimlerden olan Yasin El-Kadı’yla da ortaklığı olduğu iddia edilmişti. El Kadı, 11 Eylül saldırılarından sonra El Kaide lideri Usame bin Ladin’le bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle ABD ve Avrupa’da terör listesine alındı; malvarlığı donduruldu. Saraç, Yasin el Kadı’yı Türkiye’ye getiren isim. İkili, Zapsu gibi ortakların da katılımıyla BİM marketlerini işleten Kervan Gıda’nın yanı sıra Ella Film ve Prodüksiyon, Nimet Gıda ve Ahsen Plastik gibi bir dizi şirket kurdu. Saraç- El Kadı ortaklığı, 31 Mart 2004 tarihli bir Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla belgelendi.

CİNER’LE YAKINLAŞMA

Saraç 2012 yılında bugün hakkında yakalama kararı bulunan Turgay Ciner’le birlikte UCZ marketler zincirini kurdu. Aralık 2012’de ise Ciner Yayın Holding’de ve Habertürk’te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Mustafa Alp Dağıstanlı’nın kaleme aldığı “5 Ne 1 Kim” kitabında Saraç’a ilişkin şunları demişti: “ “Mehmet Fatih Saraç ilk toplantılarından birinde şu gazetecilik ilkesini yumurtlamıştı: ‘Sorgulayıcı, konukları rahatsız edici, köşeye sıkıştırıcı sorular sormayacağız; anlamaya, açıklamaya yönelik sorular soracağız.” Dağıstanlı Saraç’ın önceliklerini ise şöyle açıkladı: “Din, vatan, Turgay Bey’in parası…”

Saraç bugünkü operasyona konu olan Kasımpaşaspor’a 2018 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak girdi. 2022’den kulübe kayyum atanana kadar geçen sürede ise başkan olarak görev yaptı.

Saraç Turgay Ciner’in yurtdışına gitmesinin ardından Ciner Holding’in Başkan vekilliğini yürüttü.

“ALO FATİH”

Kamuoyu onun ismini en çok 17-25 Aralık sürecinde yayımlanan ses kayıtlarında duydu. Adı o dönem operasyonlarda da geçen Saraç’ın Erdoğan’dan defalarca özür dilediği kayıtlar haftalarca konuşuldu.

KARA PARA OPERASYONU

Saraç’ın adı son olarak geçen aylarda gerçekleştirilen Can Holding operasyonuyla gündeme geldi. Habertürk ve Show TV’nin de olduğu kanalların Ciner Grup’tan Can Holding’e geçişinde usulsüz işlemler yapıldığı iddiasıyla başlayan soruşturmada Saraç da gözaltına alınmıştı. Ayrıca Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı verilmişti. Saraç adli kontrolle serbest bırakıldı.

AKP’YLE İLİŞKİSİ

Erdoğan Muhammed Emin Saraç'ın cenazesine katılıp konuşma yapmıştı.

Saraç’ın geçmişi aslında AKP’yle kurduğu yakın ilişkiyi gösteriyor. Ancak çok daha fazlası var. Saraç Ailesi’nin Erdoğan’la oldukça sıkı ilişkileri var. Yakınlık Saraç’ın babasıyla başlıyor. Din adamı olan Muhammed Emin Saraç Erdoğan’ın imam hatipten hocası. Erdoğan Muhammed Emin Saraç’ın cenazesine katılarak “Hamdolsun yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz” demişti.

Fatih Saraç’ın oğlu Muhammed Emin Saraç ise uzun süredir AKP içinde siyaset yapıyor. AKP’de İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Muhammed Emin Saraç 23 Şubat 2025’ten beri AKP MKYK üyeliği ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı yapıyor.

Saraç’ın AKP’de bulunan tek kişi oğlu da değil. Kuzeni Zafer Bahadır Saraç AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nda görev yapıyor.

Saraç’ın kardeşi ise uzun süre YÖK Başkanlığı yapan Yekta Saraç. 2014’ten 2021’e kadar bu görevi yürüten Yekta Saraç daha sonra ise Cumhurbaşkanı Danışmanlığı’na getirilmişti.