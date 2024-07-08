Babasına ulaşamayan oğlunun ihbarıyla eve giren itfaiye, cesetle karşılaştı

DİYARBAKIR'da babasına ulaşamayan oğlunun ‘mahsur kaldı’ ihbarıyla eve merdiven yardımıyla giren itfaiye ekipleri İbrahim Yaray'ın (74) cansız bedeniyle karşılaştı. Yaray'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 6 katlı sitenin 3'üncü katında meydana geldi. İbrahim Yaray'ı telefonla arayan ismi öğrenilemeyen oğlu, uzun süre ulaşamayınca oturduğu siteye gitti. Kapıyı açan olmayınca oğlunun ihbarı ile adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açmak istedi. Ancak kapının içeriden kilitli olması nedeniyle itfaiye görevlileri, merdiven yardımıyla balkondan içeriye girdi. Ekipler, girdikleri evde İbrahim Yaray'ı hareketsiz yatarken gördü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yaray'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Yaray'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.