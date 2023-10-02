Babasını uzun namlulu silahla vuran 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Diyarbakır'da 35 yaşındaki babası T.G.'yi başından silahla vurarak öldüren 15 yaşındaki İ.G. tutuklandı. İ.G., ifadesinde; "babasının, annesini ve kendisini sürekli şiddete maruz bıraktığını, cinayeti bu nedenle işlediğini" söyledi.

Diyarbakır'da babası T.G.'yi (35) başından uzun namlulu silahla vurarak öldüren İ.G. (15), tutuklandı. İ.G., ifadesinde; babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi.

Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde İ.G., evdeki kanepede uyuyan babası T.G.'yi uzun namlulu silahla başından 3 el ateş ederek vurdu. T.G. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı. T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. T.G.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal İncekavak Mahallesi Kuşdamı mezrasında toprağa verildi.

ÇOCUK TUTUKLANDI



Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu. İ.G., ifadesinde; babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.