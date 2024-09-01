Babasını ve babasının arkadaşını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, babası ve babasının arkadaşını av tüfeğiyle öldüren E.K. tutuklandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan E.K. (31), ilçe kırsalında piknik yapan babası R.K. (56) ve babasının kadın arkadaşı F.K. (36) ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, av tüfeğiyle babasını ve F.K'yi vurdu.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildiren E.K, bölgeye gelen güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.K. ile F.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere ambulanslarla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.