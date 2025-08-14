Giriş / Abone Ol
Babasının iki kişiyle kavgasına şahit olan çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti

Aydın'da babasının kavgasına şahit olan 13 yaşındaki çocuk fenalaşarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

  • 14.08.2025 15:02
  • Giriş: 14.08.2025 15:02
  • Güncelleme: 14.08.2025 15:05
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, babasının iki kişiyle kavga ettiği sırada fenalaşan 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde Ü.A. ile sokakta karşılaştığı 34 yaşındaki S.T. ve 32 yaşındaki E.T. isimli kardeşler arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada babasının kavga ettiğini gören Ümit A, bir anda fenalaştı.

Sağlık ekiplerince Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli 2 kardeşi gözaltına aldı.

