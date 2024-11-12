Babasının kullandığı tıra arkadan çarpan genç sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da babasının kullandığı tıra arkadan çarpan 22 yaşındaki tır sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Çay-Bolvadin karayolu Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emir A. (22) kullandığı tır ile önünde seyreden babası Mahmut A. (54) idaresindeki plakalı tıra çarptı.
Yoğun sis nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan Emir A., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle tırdan çıkarılan Emir A, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.