Babasının kullandığı traktörün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktör kullanan baba bahçede oynayan 3 yaşındaki çocuğuna çarptı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Çamlık köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bahçede traktör ile çalışan Alper K. (28) o sırada kendisinden habersiz bahçeye çıkan 3 yaşındaki oğlu Oğuzhan K.’yi görmeyerek çarptı. Traktörün çarptığı çocuk ağır yaralandı. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.