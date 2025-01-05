Babasının otomobiliyle 8 araca çarpıp kaçan 17 yaşındaki çocuk yakalandı

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde babasının otomobiliyle 8 araca çarpıp kaçan 17 yaşındaki çocuk yakalandı.

Cihangir Mahallesi'nde babasına ait 34 JT 7361 plakalı otomobili yedek anahtarıyla çalıştırıp ehliyetsiz trafiğe çıkan R.Ç. girdiği sokakta 8 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı.

Babasının otomobiliyle 8 araca çarpıp kaçan 17 yaşındaki çocuk yakalandı — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 5, 2025

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından R.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

37 BİN 354 LİRA PARA CEZASI

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalanan R.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

R.Ç'ye ve aracın ruhsat sahibine toplam 37 bin 354 lira para cezası kesildi. Zarar gören araçların sahipleri de şikayetçi oldu.

Öte yandan, olay bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, R.Ç'nin peş peşe yaptığı kazalar ve kaçma anları yer alıyor.