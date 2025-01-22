Babasının vurduğu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde babasının tabancasını temizlerken kazara vurduğu 7 yaşındaki çocuk, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'ta bir evde meydana gelen olayda Volkan K., tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu odaya tabletini almaya giren 7 yaşındaki oğlu Demir K.'yı vurdu.

Ağır yaralanan çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, baba Volkan K. ise kendisini eve kilitledi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kapıyı açması için Volkan K.'yı ikna etmeye çalıştı.

Volkan K. yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyince Özel Harekat polisleri eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan baba Volkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavi gören Demir K. ise, 2 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.