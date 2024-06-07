Baby Reindeer'ın 'gerçek Martha'sı Netflix'e 170 milyon dolarlık dava açtı

Netflix'in en çok tartışılan yapımlarından Baby Reindeer'da taciz faili olarak temsil edilen Martha karakterinin gerçek hayatta kendisi olduğunu iddia eden Fiona Harvey, Netflix'e dava açtı.

Netflix'in çok konuşulan dizisi Baby Reindeer'da taciz faili olarak temsil edilen Martha karakterinin gerçek hayatta kendisi olduğunu iddia eden Fiona Harvey, Netflix'e 170 milyon dolarlık dava açtı.

Komedyen Richard Gadd'ın kendi yaşadıklarından yola çıkarak senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı dizide Jessica Gunning'in canlandırdığı Martha karakteri, ısrarlı takip ve taciz faizi olarak temsil ediliyor.

Martha karakterinin kendisi olduğunu öne süren Fiona Harvey, perşembe günü açtığı davada Netflix'i iftira, kasıtlı olarak duygusal sıkıntıya neden olma, ihmal, ağır ihmal ve tanıtım hakkını ihlal etmekle suçladı.

Harvey, fiili zararlar için en az 50 milyon dolar, 'manevi ızdırap ve iş kaybı' için en az 50 milyon dolar telafi edici tazminat, 'Baby Reindeer'den elde edilen tüm kârlar' için en az 50 milyon dolar ve cezai tazminatlar için 20 milyon dolar talep ediyor.

"NETFLİX BU YALANLARI HER ZAMAN SÖYLÜYOR"

BBC’ye konuşan Harvey, “Netflix bu yalanları her zaman söylüyor ve hiç durmuyor çünkü bu yalanlar gerçeklerden daha fazla para kazandırıyor” dedi.

"HİÇBİR İDDİA ARAŞTIRILMADI"

Dava dosyasında Netflix'in, dizide anlatılan ve gerçek olduğu iddia edilen olayları araştırmadığı da şöyle ifade edildi:

“Netflix hiçbir şekilde Harvey’nin iddialarının doğruluğunu araştırmadı. Gadd ile Harvey arasındaki ilişkiyi -eğer varsa- anlamak için hiçbir şey yapılmadı. Saldırı, iddia edilen ısrarlı takip veya mahkûmiyet kararı gibi bilgilerin doğru olup olmadığını belirlemek için bir şey yapılmadı.”