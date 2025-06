Babylon Soundgarden’ın programı belli oldu

Kültür Sanat Servisi

Bu sene 30 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Feel Real Presents: Babylon Soundgarden’ın programı belli oldu.

İlk kez Türkiye’de sahne alacak olan Empire of the Sun’ın yanı sıra; indie folk grubu Any Young Mechanic, Londra çıkışlı funk ve disco ikilisi Franc Moody, klasik müzik altyapısını yaptığı elektronik müziğe yansıtan Gaia Ekho, indie rock ikilisi Good Negihbours, farklı enstrümanları ve synthesizer'ları hayatın içinden kaydettiği seslerle harmanlayan Netam, elektronik dans müziğine yeni bir yaklaşım getiren Roi Turbo, DJ seti ile Victoria ve alternatif pop grubu Zimmer90 Feel Real sunumuyla gerçekleşecek Babylon Soundgarden kapsamında sahnede olacak.

Biletler Biletix, Passo ve Biletinial’da satışta.

Her sene heyecanla beklenen ve şehrin merakla takip edilen festivallerinden Feel Real Presents: Babylon Soundgarden’da yer alacak ilk isim Avustralyalı elektronik ikilisi Luke Steele ve Nick Littlemore’dan oluşan Empire of the Sun olmuştu.

30 Ağustos’ta Bonus Parkorman’da sevenleriyle buluşacak olan grup Türkiye’de ilk kez sahne alacak.