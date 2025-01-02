Baca temizliği yaparken 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de binanın çatısında baca temizliği yaparken 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Dizdariye Mahallesi Kamelya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının yaşadığı 5 katlı apartmana gelen 40 yaşındaki Adem Osman Sağlam, baca temizliği yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle 5'inci kattan aşağıya düştü.

Sağlam'ın düştüğünü fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan Sağlam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Sağlam'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.