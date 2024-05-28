Baca yangını korkuttu

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika bacasında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın etrafa yayılmadan söndürüldü. Yangında şans eseri herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.