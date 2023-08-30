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Baca yangınına termal kamera ile müdahale

Ajans Haberleri
  • 30.08.2023 01:18
  • Giriş: 30.08.2023 01:18
  • Güncelleme: 30.08.2023 01:18
Kaynak: İHA
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Baca yangınına termal kamera ile müdahale

Düzce’de gece saatlerinde baca yangınına müdahale eden ekipler, alevleri termal kamera ile tespit etti. Meraklı vatandaşlar ise ekipleri anbean takip etti.
Olay Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bacadan çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler bacadan çıkan alevlerin yer tespitini termal kameralar ile gerçekleştirerek alevlerin yerini tespit ederek söndürdü. Bu esnada çevredeki vatandaşlar da olan biteni meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri ise baca kısmını yerinden çıkarıp kıvılcımları engelleyerek müdahalede bulundu.

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