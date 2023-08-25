Bacadan çıkan duman korkuttu
Kaynak: İHA
Sinop’ta bir işletmeye ait bacada biriken yağların alevlenmesi sonucu çıkan duman korkuttu.
Olay, Tersane mevkiinde bir işletmenin bacasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir işletmeye ait bacada biriken yağların alevlenmesi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Çevreden dumanı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri bacaya müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.