"Bade Harabül Basra" yahut "Ba'de harâbi'l-Basra" ne anlama geliyor?

Günlük konuşmada Türkçesi sıklıkla kullanılan "Bade Harabül Basra" yahut "Ba'de harâbi'l-Basra" ne anlama geliyor? "Bade Harabül Basra" yahut "Ba'de harâbi'l-Basra" deyiminin anlamını içerikten okuyabilirsiniz.

"Bade Harabül Basra" yahut "Ba'de harâbi'l-Basra" Türkçede bugün sıklıkla kullanılan ve "iş işten geçtikten sonra" manasına gelen "Basra harab olduktan sonra" deyiminin Arapçasıdır.

BU DEYİM NEDEN TARTIŞMA YARATTI?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Gelecek Partisi ile birleşme için görüşme trafiğimiz var" sözlerine, Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin'den gelen yanıtın ardından bu deyim tartışıldı. DEVA Partisi Ali Babacan'ın açıklamalarına yanıt veren Şahin, "Bade Harabül Basra" şeklinde paylaşım yaptı.