Badeci şeyh hakkında tutuklama kararı

Haber Merkezi

Bursa’da, ‘Arifane İlim Derneği’ çatısı altında faaliyet yürüten Ticani şeyhi Ahmet Şahin Uçar, iki kadın müridinin şikayeti üzerine cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı. HalkTV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Uçar, bir kadın müridine cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla açılan davada yargılanıyordu.

BirGün Yazarı Timur Soykan’ın önceki gün görüştüğü ‘Ç.’nin suç duyurusu da dosyaya girdi. Cuma günü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrılan Uçar’a iki kadının suçlamaları soruldu. Uçar, cinsel saldırı suçundan tutuklanarak, Bursa Cezaevi’ne gönderildi.

Davada mağdur sayısının artması bekleniyor. Uçar’ın avukatı, savcılıkta kendilerine ses kayıtlarının dinletilmediğini, yalnızca dökümlerinin okutulduğunu ve müvekkilinin “Ben kimseyi aramadım, onlar beni aradı” dediğini aktardı.