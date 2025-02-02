Badem ağaçları çiçek açtı

Balıkesir’de ocak ayı mevsim normallerinin üstüne ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle Kepsut ve diğer ilçelerde badem ve bazı meyve ağaçları çiçek açtı. Badem ağaçlarının çiçek açması vatandaşlarda büyük sevinç yaşattı ve cep telefonu ile anı fotoğrafladılar.

Balıkesir Kepsut ilçesinde çiçek açan badem ağaçları, görsel bir şölen sunarak bölgedeki vatandaşların büyük ilgisini çekti. Çiçek açtıklarında büründükleri renkli görünümleri baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları, bu yıl mevsimleri şaşırarak yılın ikinci ayında çiçek açtı. Seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıktığı yol kenarlarında cep telefonlarına sarılarak çiçek açan ağaçları fotoğrafladıkları görüldü.