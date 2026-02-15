Badem Çiçeği Festivali’nde umut yükseldi

BirGün EGE

Muğla’nın Datça ilçesinde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte Datça Belediyesi tarafından düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, yarımadada baharın gelişini bir kez daha simgeliyor.

Pembe ve beyaz çiçeklerle kaplanan yamaçlar, festival kapsamında düzenlenen etkinliklerle birlikte hem ilçede yaşayan vatandaşlara hem de ziyaretçilere görsel ve kültürel bir şölen sundu.

Festival süresince Datça merkez ve çevre mahallelerde kurulan stantlar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik alanlarında konserler, halk oyunları gösterileri, atölyeler ve çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi. Etkinliklere CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun ile birlikte CHP İstanbul Milletvekili ve Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş katıldı.

Bando, davul, zurna, halk oyunları, tahta bacak ve jonglörün de yer aldığı festival korteji renkli görüntüler oluşturdu. Festival kortejinin ardından hem Palamutbükü’nde hem de Datça merkezde badem kırma yarışmasının elemeleri gerçekleşti.

DAHA UMUTLU YAŞAMA ARZUMUZ VAR

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, açılışta yaptığı konuşmada, “Dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu, zaman zaman karamsar olduğumuz ama Datça’da başka bir dünya, başka bir umut, başka bir heyecanın var olduğunu gösterip, daha umutlu kalmanızı sağlayacak bu tür festivalleri yapmaya çalışıyoruz. Daha umutlu, daha heyecanlı bir dünyada yaşama arzumuz var” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş da, şunları dile getirdi: “Akbelen için, Muğla’nın güzellikleri için mücadele etmeye devam edeceğiz. Datça’nın, Muğla’nın bütün renklerini burada görmüş olduk. Bu festivalin hazırlanmasında Muğla’daki bütün aktörler bir araya gelmiş. Bu Türkiye’de çok özlediğimiz bir tablo. Muğla’nın birliği, bütünlüğü, birlikteliği Türkiye için bir umut.”

YEREL KÜLTÜR YAŞATILDI

Öte yandan Etkinlikler ve yarışmalarla Datça’nın yerel kültürleri bölge halkı tarafından yaşatıldı. Badem Çiçeği Festivali 2026 kapsamında Ödüllü Yemek Yarışması düzenlendi. Festivalin 3’üncü gününde Palamutbükü Limanda gerçekleşen yarışmada ana yemek olarak tencere yemekleri ve deniz mahsulleri yarıştı. Zeytinyağlılar kategorisinde yerel ot ve sebze yemekleri kendilerini gösterdi. Tatlı kategorisinde ise Datça’nın meşhur yerel ürünü olan ve festivale adını veren bademden yapılacak bademli tatlılar birbiriyle yarıştı.