Bademde düşük fiyat bahçe bozdurdu

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, badem hasadına az bir zaman kala badem randıman alım fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkililerin badem randıman alım fiyatını belirlerken, girdi fiyatlarını göz önünde bulundurmasını talep eden Başkan Turanlı, depremzede çiftçilerin olumsuz tüm şartlara rağmen üretimine devam ettiğini söyledi. Turanlı, “Hububatta fiyat bu yıl çok düşük kaldı, çiftçi zarar etti.

Hububatta yaşanan sıkıntı bademde yaşanmasın. Ekonomik kriz en çok tarım camiasını etkiledi. Çiftçilerimiz yüksek girdilerle baş etmek için mecburen bankalardan kredi ve vadeli ürün almak zorunda kaldı. Geçen yıl açıklanan 170 kuruşluk alım fiyatı nedeniyle çiftçilerin 15 yıllık bahçelerini bozduğunu anlatan Turanlı, "Badem randıman alım fiyatı belirlenirken yetkililerin, girdi fiyatlarını göz önünde bulundurmasını talep ediyoruz. Alım fiyatının en az 300 kuruş olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.