Badmintoncu Neslihan Arın'dan tarihi başarı

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan’ın Lucknow kentinde düzenlenen Syed Modi India International 2025’te tek kadınlarda ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. BWF World Tour’un Super 300 kategorisindeki turnuva, sezonun güçlü katılımcılarıyla dikkat çekerken Arın, final yolculuğunda seribaşı rakipleri geride bıraktı.

YARI FİNALDE 1 NUMARAYI ELEDİ

Dünya sıralamasında 33. basamakta yer alan 31 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde ev sahibi Hindistan’ın yükselen yıldızı, 1 numaralı seribaşı Unnati Hooda’yı 21-15 ve 21-10’luk setlerle 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Hindistan basını, Arın’ın dominant performansını “tecrübe farkı” başlığıyla öne çıkardı.

Finalde Japonya’nın formda ismi Hina Akechi ile karşılaşan Neslihan Arın, 16-21 ve 14-21’lik setlerle korttan 2-0 yenik ayrılarak turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. 20 yaşındaki Akechi böylece kariyerinin ilk BWF Super 300 şampiyonluğunu kazandı.

Arın, 2025 sezonunda Syed Modi’den önce İsveç Açık, İran Fajr International ve Polish Open’da şampiyonluk yaşamış; Uganda International’da ise final oynamıştı. Bu başarılarla birlikte milli sporcu, dünya sıralamasında ilk 30 hedefine bir adım daha yaklaştı.

2022 ve 2024 Avrupa Şampiyonaları’nda teklerde bronz madalya kazanan Neslihan Arın, Türk badmintonunun uluslararası alandaki en istikrarlı isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.