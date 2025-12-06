Badmintonda bir başarı daha

Hindistan’ın Guwahati kentinde düzenlenen Guwahati Masters Badminton Turnuvası’nda milli sporcular Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya Badminton Federasyonu’nun (BWF) tur takviminde yer alan ve toplam 110 bin dolar ödül dağıtılan organizasyonda mücadele eden Bengisu-Nazlıcan ikilisi, turnuvanın 1 numaralı seribaşı takımı olarak korta çıktı.

Türk sporcular, Tayland’dan Phattharin Aiamvareesrisakul-Sarisa Janpeng, Hindistan’dan Hrissha Dubey-Ridhi Kaur Toor ve Kavipriya Selvam-Simran Singhi çiftlerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde 3 numaralı seribaşı Endonezyalı Isyana Syahira Meida–Rinjani Kwinnara Nastine ikilisiyle karşılaşan Bengisu ile Nazlıcan, büyük çekişmeye sahne olan maçı 2-1 (21-18, 14-21, 24-22) kaybetti. Bu sonuçla milli sporcular turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir derece elde etti.

Tek kadınlarda mücadele eden Neslihan Arın ise ikinci turda Hindistanlı Tanya Hemanth’a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.