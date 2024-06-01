Badmintonda milli sporcular, Almaya'da altın madalya kazandı
Kaynak: AA
Almanya'da düzenlenen Yonex Bonn Uluslararası Turnuvası'nda milli badmintoncular Yasemen Bektaş-Zehra Erdem, çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, Yasemen-Zehra çiftinin finalde Tayvanlı rakipleriyle karşılaştığı belirtildi.
Rakiplerini 2-0 yenen milli sporcuların, altın madalyanın sahibi olduğu aktarıldı.
Öte yandan karışık çiftlerde ise Emre Sönmez-Yasemen Bektaş ikilisinin gümüş madalya elde ettiği kaydedildi.