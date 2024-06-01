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Badmintonda milli sporcular, Almaya'da altın madalya kazandı

Ajans Haberleri
  • 01.06.2024 23:45
  • Giriş: 01.06.2024 23:45
  • Güncelleme: 01.06.2024 23:45
Kaynak: AA
Badmintonda milli sporcular, Almaya'da altın madalya kazandı

Almanya'da düzenlenen Yonex Bonn Uluslararası Turnuvası'nda milli badmintoncular Yasemen Bektaş-Zehra Erdem, çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, Yasemen-Zehra çiftinin finalde Tayvanlı rakipleriyle karşılaştığı belirtildi.

Rakiplerini 2-0 yenen milli sporcuların, altın madalyanın sahibi olduğu aktarıldı.

Öte yandan karışık çiftlerde ise Emre Sönmez-Yasemen Bektaş ikilisinin gümüş madalya elde ettiği kaydedildi.

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