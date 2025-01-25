BAE, 3 yılın ardından Lübnan'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 3 yıldan fazla süre kapalı kalmasının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki büyükelçiliğinin yeniden açıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "BAE ile kardeş Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında, BAE'nin Beyrut Büyükelçiliği resmi olarak görevine yeniden başladı" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer eş-Şamisi de açıklamasında, "büyükelçiliğin yeniden açılmasının, iki ülke arasındaki iş birliğini yeni boyutlara taşımada önemli bir adımı temsil ettiğini, bunun da BAE'nin Lübnan'da istikrar ve kalkınmayı destekleme taahhüdünü yansıttığını" vurguladı.

SEYAHAT ETMELERİ YASAKLANMIŞTI

BAE Dışişleri Bakanlığı, 13 Ocak'ta BAE'nin Beyrut Büyükelçiliği'ni yeniden açma hazırlıkları kapsamında Lübnan'a heyet gönderildiği belirtmişti.

Abu Dabi yönetimi, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamaları üzerine Beyrut'taki diplomatlarını geri çekmiş ve vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmelerini yasaklamıştı.