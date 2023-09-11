BAE'de düşen helikopterde 2 pilot hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) özel uçak ve helikopter kiralama şirketine ait bir helikopterin düştüğü, olayda 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Sivil Havacılık Otoritesi, ülkedeki Um el-Kayveyn Emirliği sahili yakınlarına düşen helikoptere ilişkin açıklama yaptı.

Düşen helikopterin AeroGulf şirketine ait olduğu ve iki pilotunun hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, ölen pilotların yakınlarına taziyede bulunuldu.

Açıklamada ayrıca kazanın nedene ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.​​​​​​​