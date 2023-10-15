BAE'de Gazze'ye destek kampanyası başlatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım kampanyası başlattı.

BAE Kızılayı, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri desteklemek için ülkede yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından etkilenenlere "bir banka hesabı veya kısa mesaj yoluyla bağış yapılması" çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'ne gönderilmek için yardım malzemelerinin paketlendiği görüntüler paylaşıldı.