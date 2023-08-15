BAE'den, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmanın taraflarına diyalog çağrısı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'nın başkenti Trablus'ta iki gün süren çatışmalardan duyulan endişeyi dile getirerek, taraflara diyalog çağrısı yaptı.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

BAE'nin Libya'daki çatışmalardan duyduğu endişeyi ifade eden Marar, tarafları gerilimi azaltmaya, anlaşmazlıkları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.

Marar, sivillerin, devlet kurumlarının ve mülklerin güvenliğini garanti altına almak ve mevcut krizi sona erdirmek için itidalli davranılması gerektiğini belirtti.

BAE'nin Libya'daki çatışmada çözümü destekleyen tutumunu yineleyen Marar, ülkesinin Libya'nın güvenliği, istikrarı ve birliğinin korunmasına yönelik tam desteğine vurgu yaptı.

Marar, Libya’da seçimler için hazırlanan yol haritası, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile ateşkes anlaşmasına işaret ederek, ülkede seçimlerin düzenlenmesi ve Libya halkının kalkınma, istikrar ve refah beklentilerinin karşılanması gerektiğini ifade etti.

- Trablus'ta iki gün süren çatışmaların ardından ateşkes ilan edilmişti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında dün başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar başlamıştı.

Libyalı yetkililer çatışmaların bugün de başkentin güneyi ve Ayn Zara bölgelerinde devam ettiğini açıklamıştı.

Çatışmaların sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Libya basınında, çatışmanın fitilini, Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza’yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus'ta 2 gün süren çatışmalarda ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Trablus'taki Sug el-Cuma bölgesi ileri gelenleriyle, "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'nın "tarafsız bir kesime" teslim edilmesi ve ateşkes sağlanması konusunda anlaştığı açıklanmıştı.

Söz konusu "tarafsız bir kesime" ilişkin bilgi verilmezken, Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi de "444 Tugayı" komutanı Hamza'nın "tarafsız kesime" teslim edildiğini belirtmişti.

Başkent Trablus'ta 28 Mayıs'ta da iki taraf arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

"Rada" ve "444 Tugayı" ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor.