BAE Devlet Başkanı ve Malezya Başbakanı, ikili ilişkilerle bölgesel konuları görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Malezya Başbakanı İbrahim'i başkent Abu Dabi'de kabul etti.

BAE ile Malezya arasındaki ikili ilişkileri değerlendiren Bin Zayid ve İbrahim, ekonomi, yatırım, ticaret, yenilenebilir enerji ve gıda güvenliği gibi alanlarda işbirliği olanaklarını görüştü.

Görüşmede BAE ve Malezya arasında kapsamlı bir ekonomik ortaklığın kurulması hedefiyle işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Bin Zayid ile İbrahim ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.