BAE ile Sudan arasında konuta saldırı gerilimi

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BAE, Hartum Büyükelçisi’nin Sudan ordusuna ait bir uçağın, konutuna hava saldırısı düzenlemesini kınadı ve orduyu bu eylemin tüm sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı. BAE Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Sudan Silahlı Kuvvetlerinin, diplomatik binaların dokunulmazlığı temel ilkesinin açık bir ihlali anlamına gelen bu saldırısına ilişkin Arap Birliği’ne, Afrika Birliği’ne ve Birleşmiş Milletlere bir protesto notası sunacağı" aktarıldı.

Sudan ordusu ise BAE Büyükelçisi’nin konutuna hava saldırısı düzenlediğini yalanladı. Sudan ordusu, saldırının failinin Hızlı Destek Güçleri (RSF) olduğunu iddia etti.

Sudan ordusunun açıklamasında "Bu korkakça ve utanç verici eylemler, paramiliter RSF’nin emri ile gerçekleştiriliyor" denildi.

Sudan ordusunun sorumlu tuttuğu RSF ise açıklama yapmadı. Sudan’da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası oluşturulan hükümete darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki güç mücadelesi 17 aydan fazla süredir sürüyor. Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en göç ve açlık krizinin yaşandığı Sudan’daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 10 milyondan fazla kişi ise yerinden oldu ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.