BAE: İran'dan ülkeye yeni füze ve İHA saldırısı düzenlendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan ülkeye yönelik yeni bir füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildiğini ve bu nedenle hava savunma sistemlerinin bir kez daha devreye girdiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

İran'dan ülkeye yeni bir füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin bir kez daha devreye girdiği ifade edildi.

Açıklamada hava savunma sistemlerinin balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına yönelik engelleme operasyonları yaptığı kaydedildi.

PETROL TESİSİNDE YANGIN

Fuceyra Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nin İran kaynaklı İHA saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırı sonucu Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktığı aktarılan açıklamada, "genişleyen yangının" kontrol altına alınması için sivil savunma ekiplerinin müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Saldırıda Hindistan uyruklu 3 kişinin orta derecede yaralandığı aktarıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

BAE Savunma Bakanlığı, "İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü" iddiasında bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı da kısa süre önce, ülkeye yönelik muhtemel füze tehditlerine karşı cep telefonlarına uyarı mesajları göndermişti.