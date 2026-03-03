BAE'nin 1 haftalık, Katar'ın 4 günlük mühimmatı kaldı iddiası: İki ülkeden açıklama geldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın, İran'dan ABD-İsrail saldırılarına karşı sürdürülen misilleme saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini güçlendirmeye çalıştığı ve Katar ve BAE'nin hava saldırılarını önlemede kullanılan savunma sistemlerinin tükendiği öne sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre, BAE'nin mühimmatının bir hafta içinde, Katar'ın mühimmatının ise 4 gün içinde tükeneceği iddia edildi.

Katar ve BAE'nin, ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonlarını kısa tutacak bir çıkış yoluna yönelmesi için Başkan Donald Trump'ı ikna etmesi adına özel olarak lobi faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Bu iki körfez ülkesinin, çatışmaların bölgede yayılmasını ve enerji alanında uzun süreli bir fiyat artışını önlemek için saldırılara hızlı ve diplomatik bir son verilmesini istediği aktarıldı.

BAE VE KATAR'DAN AÇIKLAMA

BAE, İran'dan düzenlenen saldırıları önlemek için kullanılan hava savunma sistemlerindeki mühimmatın tükendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek reddetti.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD merkezli Bloomberg kanalının, BAE'nin savunma kapasitesine ilişkin "yanlış ve yanıltıcı" iddialarda bulunduğu ifade edildi.

Bloomberg'in haberinde yer alan iddiaların kesin bir dille reddedildiği açıklamada, "Bu iddialar asılsızdır ve BAE'nin yüksek hazırlık seviyesini, teknolojik gelişmişliğini ve operasyonel hazır olma durumunu yanlış temsil etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Sorumlu gazeteciliğin önemine işaret edilen açıklamada, "bilgilerin resmi kaynaklardan doğrulanması gerekliliği" kaydedildi.

BAE'nin hava tehditlerine yüksek verimlilikle karşı koyabilecek çeşitli, entegre ve çok katmanlı hava savunma sistemlerine sahip olduğu ve ülkenin hava sahasının kapsamlı bir şekilde uzun, orta ve kısa menzilli sistemlerle korunduğu aktarıldı.

BAE'nin uzun süre önleme ve müdahale kapasitesine sahip güçlü stratejik mühimmat stoğuna sahip olduğu belirtilen açıklamada, BAE'nin ulusal güvenlik çerçevesine verdiği öneme dikkati çekildi.

Katar Uluslararası Medya Ofisi'nden de gece yapılan açıklamada, ordudaki mühimmatların biteceğine yönelik iddialar yalanlandı.