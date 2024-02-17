BAE'nin, Gazze'ye gönderdiği ikinci yardım gemisi Mısır'a ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan ikinci yardım gemisinin Mısır'ın doğusundaki El-Ariş Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Konuya ilişkin bilgi, BAE haber ajansı WAM'da yer aldı.

Açıklamada, 4 bin 544 ton insani yardım taşıyan ikinci geminin, Ariş Limanı'na vardığı bildirildi.

Yardım gemisinin, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatları doğrultusunda Gazze halkına destek amacıyla başlatılan "Cesur Şövalye Operasyonu" kapsamında gönderildiği aktarıldı.

Ariş Limanı'nda geminin karşılanmasında hazır bulunan ve BAE'nin buradaki yardım depolarını ziyaret eden BAE Gençlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan En-Neyadi, ülkesinin, saldırıların başladığı günden bu yana Gazze halkına yardım sunmaya devam ettiğini belirtti.

BAE, 4 bin 303 ton gıda maddesi, 154 ton barınma ve 87 ton tıbbi malzeme taşıyan ilk yardım gemisini 3 Şubat'ta göndermişti.