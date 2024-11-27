BAE, Türk vatandaşları için "Dubai vizesi" şartlarını genişletti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti, Türk vatandaşlarının Dubai'ye yapacakları seyahatlerde vize başvuru süreçlerindeki yenilikleriyle şartlarını önemli ölçüde genişletti.

Yeni düzenlemeye göre artık biyometrik fotoğraf ve pasaport görüntüsü dışında konaklama bilgileri ve dönüş bileti gibi belgelerin de sunulması gerekiyor. DubaiVizeAl Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akdemir, bu yeni düzenlemeyle başvuru sahiplerinin dikkatli bir hazırlık yapması gerektiğine dikkat çekti.

"DAHA FAZLA BELGE SUNULACAK"

Dubai’de yasal olmayan durumların önüne geçmek ve vize sisteminin daha şeffaf bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla daha sıkı tedbirler alındığını belirten Burak Akdemir, "BAE hükümeti, Türk vatandaşlarının Dubai’ye yapacakları seyahatlerde vize başvuru süreçlerine yönelik yeni düzenlemeler getirdi. 20 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren bu düzenlemeler, başvuru sahiplerinden daha fazla belge sunulmasını zorunlu kılıyor. Bu süreçler beraberinde detaylı bir hazırlık süreci de gerektiriyor. Türk vatandaşlarının bu süreçte profesyonel destek alması, başvuruların hızlı ve sorunsuz tamamlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu tür hizmetler, başvuru sahiplerinin istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamasını ve süreçte herhangi bir aksaklık yaşamamasını sağlıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, başvuru süreçlerini doğru bir şekilde yönetmek, Dubai’ye seyahat planlayan herkes için kritik hale gelmiş durumda" dedi.

Akdemir, "Yeni düzenlemeyle, Dubai vize başvurularında sunulması gereken belgeler kapsamlı hale getirildi. Artık yalnızca biyometrik fotoğraf ve pasaport görüntüsü yeterli olmuyor, başvuru sahiplerinden konaklama bilgileri ve dönüş biletlerini de sunmaları bekleniyor. Bu değişikliklerin, seyahat planlarının daha şeffaf hale getirilmesi ve başvuru sürecinde yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçilmesi amacıyla uygulandığı belirtiliyor. Konaklama detaylarının ve dönüş biletinin ibraz edilmesi hem başvurunun onay sürecini hızlandırıyor hem de daha güvenilir bir sistem oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca bu belgeler, başvuru sahibinin seyahat planlarının net bir şekilde görülebilmesini mümkün kılarak vize değerlendirme sürecini kolaylaştırıyor. Yeni düzenleme, vize başvuru sürecine daha fazla titizlik kazandırmayı hedefliyor" diye konuştu.