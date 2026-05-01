BAE üç ülke için alarm verdi: Vatandaşlarına seyahat yasağı getirdi
Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki gelişmeleri gerekçe göstererek vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Halihazırda bu ülkelerde bulunan vatandaşlara ise en kısa sürede geri dönmeleri çağrısı yapılırken, güvenlik uyarılarına uyulması ve yetkililerle iletişim kurulması istendi.
BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki mevcut gelişmeler nedeniyle vatandaşların İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesinin yasaklandığını açıkladı.
Açıklamada, söz konusu ülkelerde bulunan BAE vatandaşlarına en kısa sürede ülkeden ayrılarak BAE’ye dönmeleri çağrısında bulunuldu.
Bakanlık, vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, yurt dışında bulunan BAE vatandaşlarının yayımlanan talimat ve uyarılara uyması gerektiğini vurguladı.
Ayrıca İran, Lübnan ve Irak'ta bulunan vatandaşlardan, alınan önleyici tedbirler kapsamında BAE makamlarıyla iletişime geçmeleri istendi.