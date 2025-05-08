BAE ve Moritanya heyetleri için Jandarma bandosuna ‘kadın personel ayarı’ yapıldığı iddiası

Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Moritanya heyetleri onuruna verilen yemeklerde, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nda yer alan kadın personelin yer almasına izin vermediği iddia edildi.

16 Ağustos 2024’te Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in yaş haddinden emekliye sevk edilmesinin ardından yerine Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı atandı. Menzil cemaatine yakın olduğu ileri sürülen Ali Çardakçı’nın göreve gelmesinin ardından komutanlıkta dikkati çeken uygulamalar yaşanmaya başladı.

BAE VE MORİTANYA HEYETLERİNİN ZİYARETLERİ

28 Nisan’da Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Muhafız Komutanı Tümgeneral Saleh Mohammed Saleh Bin Mejren Alamerı ve beraberindeki heyet Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı’yı ziyarete geldi.

Akşam da heyetin onuruna bir yemek düzenlendi ve yıllardır olduğu gibi Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu yemek esnasında müzik yapması için Ankara Güvercinlik’teki bir köşke çağrıldı. Ancak iddiaya göre, grupta yer alan tek kadın personel geri gönderildi.

Geçen günlerde Moritanya’dan gelen askeri heyetin onuruna verilen yemekte de yine kadın personel görev almadı.

Komutanlıkta, komuta kademesinin yemeklerde kadın personellerin yer almasını istemediği ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nda görevli kadınların bu nedenle resmi yemeklere çağrılmadığı konuşuluyor.