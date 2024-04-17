BAE’de son 75 yılın en şiddetli yağışı kaydedildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Meteoroloji Merkezi , ülkede son 75 yılın en şiddetli yağışının kaydedildiğini duyurdu.

Şiddetli yağış nedeniyle sel medyana gelirken, araçlar da yolda mahsur kaldı.

BAE hükümet resmi hesabı yaptığı açıklamada, “Ulusal Meteoroloji Merkezi, BAE'nin son 75 yılın en büyük yağış miktarına tanık olduğunu ve Al Ain'deki ‘Khatm al-Shakla’bölgesinin 24 saatten kısa bir süre içinde 254,8 mm yağış aldığını duyurdu. Böylece ülke, iklim tarihinde kaydedilen istisnai bir olaya tanıklık etti” denildi. BAE merkezli Havayolu şirketi ‘Emirates’ şiddetli sağanak sebebiyle uçuşların askıya alındığını belirtti. Emirates açıklamasında, “Bugün (17 Nisan) için planlanan uçuşları olan Dubaili müşterilerin Dubai'ye gitmemeleri tavsiye edilir. Check-in işlemleri şiddetli hava koşulları sebebiyle tüm uçuşlar için askıya alınmıştır. Güvenliğiniz bizim için en önemli önceliktir” ifadelerini kullandı.