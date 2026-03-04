BAE’de tenis turnuvası güvenlik nedeniyle iptal edildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Fujairah Open Men's Tennis Tournament, bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle iptal edildi.

Kararı duyuran Association of Tennis Professionals (ATP), hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta planlanan etkinliklerin güvenlik gerekçesiyle yapılmayacağını açıkladı.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

ATP tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Oyuncularımızın ve turnuva personelimizin emniyeti ve refahı en önemli önceliğimizdir. Oyuncular bölgede kalmaya devam etmekte olup konaklama ve acil ihtiyaçları karşılanmaktadır. Aynı zamanda ileriye dönük seyahat düzenlemeleri için çalışmalar sürmektedir.”

KORTLAR ACİL ANONSLA BOŞALTILDI

ATP Challenger 50 seviyesinde düzenlenen turnuvada Türkiye’den Ergi Kırkın, Mert Alkaya ve Yankı Erel de mücadele ediyordu.

Dün oynanan eleme maçları sırasında güvenlik alarmı verilmesi üzerine kortlarda panik yaşandı. “Lütfen binanın içine girin” anonsunun ardından oyuncular, hakemler ve top toplayıcılar kortu hızla terk etti.

Milli tenisçi Yankı Erel’in Marek Gengel ile oynadığı eleme maçı da ilk setin başında yarıda kaldı.

Bölgede artan güvenlik endişeleri nedeniyle organizasyonun tamamen iptal edildiği ve sporcuların güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri için çalışmaların sürdüğü belirtildi.