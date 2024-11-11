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Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

Türkiye'de iki dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladı.

Spor
  • 11.11.2024 09:35
  • Giriş: 11.11.2024 09:35
  • Güncelleme: 11.11.2024 09:40
Kaynak: Spor Servisi
Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı
Fotoğraf: AA

Süper Lig'de Galatasaray formasını iki farklı dönemde giyen Bafetimbi Gomis, futbolu bıraktı.

Son olarak Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale'nin formasını giyen 39 yaşındaki Fransız golcü, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Gomis, kariyeri boyunca; Saint-Etienne, Troyes, Lyon, Swansea, Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale formaları giydi.

Gomis, bu karşılaşmalarda 637 maçta sahaya çıktı ve  329 gol ile 70 asist katkısı sundu.

Fransa Milli Takım formasını da 12 maçta giyen ve 3 kez gol sevinci yaşayan Gomis, kariyerinde toplamda 13 kupa kazandı.

Fransız forvet oyuncusu Galatasaray formasıyla da 86 maçta 51 gol, 9 asist üretti.

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