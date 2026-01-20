Bafıl Talabani: Kürt halkı sessiz kalmayacak
KYB Başkanı Bafıl Talabani, HTŞ öncülüğündeki Şam yönetiminin SDG'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Saldırıların durdurulması gerektiğini belirten Talabani, "Kürt halkı sessiz kalmayacak, olup bitene sırtını dönmeyecektir" dedi.
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı ve Irak'ın eski cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani, HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin SDG'nin kontrol ettiği ve Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Suriye ve Rojava'da yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Talabani, "Kürt halkına yönelik bu barbarca saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Kürt halkı sessiz kalmayacak, olup bitene sırtını dönmeyecektir" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Talabani, ABD'yi de 'sorumlu bir tutum almaya' çağırdı.
Talabani'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:
"Suriye ve Rojava’da yaşananlar kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır. Kürt halkına yönelik bu barbarca saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Kürt halkı sessiz kalmayacak, olup bitene sırtını dönmeyecektir. Rojava, DAİŞ’e karşı mücadelede binlerce evladını kaybetti; çok ağır bedeller ödeyerek tüm dünyayı savundu. Kürt halkı saygıyı, onuru ve gerçek bir korunmayı hak ediyor. Sivillerin korunması ve istikrarın muhafaza edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri’ni ve Amerikan halkını açık ve sorumlu bir tutum almaya çağırıyorum.”