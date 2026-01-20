Bafıl Talabani: Kürt halkı sessiz kalmayacak

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı ve Irak'ın eski cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani, HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin SDG'nin kontrol ettiği ve Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Suriye ve Rojava'da yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Talabani, "Kürt halkına yönelik bu barbarca saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Kürt halkı sessiz kalmayacak, olup bitene sırtını dönmeyecektir" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Talabani, ABD'yi de 'sorumlu bir tutum almaya' çağırdı.

Talabani'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde: