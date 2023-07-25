Bafra Devlet Hastanesi'nde emekli polisten doktora bıçaklı saldırı: Meslektaşları tepki gösterdi

Samsun'da bulunan Bafra Devlet Hastanesi’nde görevli olan Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Ömer Özkan’a emekli polis memuru tarafından hastane içinde silahlı saldırıda bulunuldu. Bafra Devlet Hastanesi sağlık çalışanları bir araya gelerek meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı. Samsun Tabip Odası Başkanı Faysal Çadır, "Sağlıkta şiddet sağlık sistemimizin üzerindeki en karanlık perdedir. Bu perde tüm çalışanlarımızın çalışma heyecanını kırmakta, sizleri iyileştirme çabalarımızı köreltmekte ve bizleri ruhsal olarak eriyip tüketmektedir. Sağlıkta şiddet, burada bir kişi eliyle yaşatılsa da münferit bir olay değildir. Toplumsal ve siyasal bir sorundur" dedi.

Bafra Devlet Hastanesi’nde görevli olan Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Ömer Özkan’a emekli polis memuru tarafından bugün hastane içinde silahlı saldırıda bulunulması; aynı hastanede görevli olan Samsun Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Faysal Çadır, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Şube Başkanı Aysel Ocak ve meslektaşları tarafından protesto edildi.

"HASTANE ÖLDÜRME DEĞİL YAŞATMA YERİDİR"

Opr. Dr. Faysal Çadır, şu konuşmayı yaptı:

"Bugün burada hastanemiz beyin cerrahisi uzmanlarından Dr. Ömer Özkan’a çalıştığı ortamda, yapılan silahlı saldırıyı kınamak için toplanmış bulunuyoruz. Bu saldırının üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Çok şükür ki saldırı meslektaşımıza, çalışma arkadaşlarımıza zarar vermeden bertaraf edilmiştir fakat şimdi buna sevinip şükür mü etmeliyiz bilemedik doğrusu. Bizler doktorlar, sağlık çalışanları insanın canını kurtarmak için çabalayanlar ölüme, öldürülmeye bir adım kadar mesafede öldürülme riskiyle yaşayıp öldürülmediğimizde de şükür mü etmeliyiz? Bizler bunu hak etmiyoruz. Bu hastane öldürme değil, yaşatmaya çabalama yeridir ve biz bunu yapıyoruz. Sağlıkta şiddet sağlık sistemimizin üzerindeki en karanlık perdedir. Bu perde tüm çalışanlarımızın çalışma heyecanını kırmakta, sizleri iyileştirme çabalarımızı köreltmekte ve bizleri ruhsal olarak eriyip tüketmektedir. Sağlıkta şiddet, burada bir kişi eliyle yaşatılsa da münferit bir olay değildir. Toplumsal ve siyasal bir sorundur. Nedenlerini ve çözüm yollarını biz biliyoruz ve söylüyoruz fakat muktedirlere anlatamıyoruz ve yaptıramıyoruz.

“X-RAY BU CİHAZLARIN İŞLER HALE GETİRİLMESİ İÇİN BİR ARKADAŞIMIZIN DAHA MI ÖLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Saygıdeğer yöneticiler madem nedenleri irdeleyip, çözmüyor, çözemiyorsunuz o zaman anayasanın size yüklediği sorumluluğu yerine getirin. Anayasa der ki ‘devlet; çalışanlarının en uygun çalışma şartlarını oluşturmakla ve çalışma ortamlarının güvenliğini sağlamakla mükelleftir’. Yani Ömer Özkan’ı, beni, seni, tüm çalışanlarını korumakla mükelleftir. Birçok hastanede olduğu gibi bizim hastanemiz girişinde de kurulan X-Ray cihazları ne işe yaramaktadır. Bir meslektaşımız öldürüldüğü zaman kurulma kararı alınan bu cihazların işler hale getirilmesi için bir arkadaşımızın daha mı ölmesi gerekmektedir. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleriyle şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha yüksek sesle ifade ediyoruz. Dr. Ömer Özkan’a yapılan şiddeti ve şiddeti sorunlarının çözüm yolu olarak kullananları kınıyor ve Samsun Tabip Odası olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Bafra Devlet Hastanemizde bu ruh haliyle yaşananları kınamak adına bugün bundan sonra görev yapmayacağımızı bildiririz."

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HEDEF TAHTASI HALİNE GETİRDİNİZ"

SES Şube Başkanı Aysel Ocak ise şunları söyledi:

“Bugün yaşadığımız olayı, öncelikle nefretle kınıyoruz. Biz bu dili biliyoruz. Hafızalarımız bizi bugün maalesef 2015 yılına tekrar götürdü. 2015 yılında 6 ay arayla Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir’i yine böyle sağlıkta şiddet sonucu kaybettik. Onun acısı hala yüreğimizde, tek şansımız bugün Ömer arkadaşımızın bizimle olmasıdır. Sağlıkta şiddeti körükleyen, bir tek sağlıkçıya saldıran, insanlar değil, sizin ürettiğiniz, sağlık politikalarınızdır. Sağlıkta dönüşüm programı adı altında sağlık hizmetlerini kamusal alandan çıkartıp, özelleştirip ticarethaneye dönüştürdünüz. Hastaları müşteri, bizleri çalışan köle hastaneleri ticarethaneye getirdiniz. Bizleri ötekileştirdiniz. Ticarethaneye döndürdüğünüz hastaneleri para akıtması için, bizleri halkımızla karşı karşıya getirdiniz. Bizler çalışırken, sizin çarpık sisteminizi işletmek zorunda kaldık. Güven anlamında sendikal olarak da alanlarda ve meydanlarda sürekli sağlıkta şiddet önlensin diye haykırdık. Sağlıkta şiddetin sorumlusu sizin sağlık sistemine getirdiğiniz ticari amaçlı kâr amaçlı politikalarınızdır. Bizleri ötekileştirdiniz. Sağlık çalışanlarını hedef haline getirdiniz. Yurt dışına çıkan doktorlarımızdan sonra şimdi de yurt dışına çıkmak için yabancı dil öğrenmek isteyen hemşirelerin sayısı binleri aştı. Giderlerse gitsinler dediniz, gidiyoruz, gidiyorlar. Ama biz biliyoruz ki bu sistem böyle işlemeyecek. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizler her zaman halkımıza sağlıklı nitelikli erişilebilir hak ettikleri bir hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Buradan tüm sağlık emekçisi arkadaşlarımıza ve Bafra Devlet Hastanesi çalışanlarımıza geçmiş olsun diyor, üzüntülerimizi ve bu yaşananları bu saldırıdan dolayı ifade etmek istiyorum."